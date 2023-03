“Quanto conosci Napoli?”, Scalvini e Pessina superano il quiz della Nazionale (VIDEO)

Il video è stato lanciato in vista della prossima sfida tra Italia e Inghilterra che si giocherà a Napoli giovedì sera

In un video pubblicato sui social dalla Nazionale italiana di calcio, i giocatori convocati da Mancini per le prossime partita di qualificazione agli Europei, Scalvini e Pessina, sono stati chiamati a rispondere a delle domande sulla cultura napoletana.

“Quanto conosci Napoli? ” è il titolo del quiz che vuole porre l’accento sul ritorno della Nazionale nel capoluogo campano a ben 10 anni dall’ultima volta che sarà contro l’Inghilterra questo giovedì era alle 20.45

La prima domanda è sul nome della strada dove ci sono i presepi. Tra le opzioni c’erano: Via Toledo, via Chiaia e via San Gregorio Armeno. È Pessina ad aggiudicarsi il primo punto rispondendo correttamente a differenza di Scalvini.

La seconda domanda è sull’anno di nascita della pizza Margherita. Pessina e Scalvini si aggiudicano entrambi il punto rispondendo correttamente dato che la pizza Margherita nasce nel 1899 nella celebre pizzeria Brandi.

Continua il gioco organizzato dai social della Nazionale e questa volta viene posto il quesito su quale dolce della cultura napoletana abbia il rum. Ancora una volta i giocatori di mister Mancini rispondono correttamente ed il risultato è di 3-2 per Pessina.

La quarta domanda è sulla celebre leggenda che esiste a Piazza del Plebiscito. Una volta aver terminato la comprensione della domanda, Scalvini è il primo a rispondere dato che si era già informato in merito a questa leggenda napoletana. Pessina invece sbaglia la risposta affermando che, secondo lui, quando piove l’acqua non bagna mai il centro della piazza.

L’ultima domanda riguarda su chi abbia scritto il testo ‘Napul’è’ dove entrambi i calciatori indovinano concludendo la gara in pareggio venendo promossi entrambi a pieni voti sulla conoscenza della storia di Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata