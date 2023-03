Premier League e Ramadan: autorizzate pause per interrompere il digiuno dei calciatori

Gli arbitri si accorderanno con i giocatori per fermare il gioco, ovviamente dopo il tramonto. Il Ramadan inizia il 23 marzo e termina il 21 aprile

Il Ramadan inizia giovedì 23 marzo e termina venerdì 21 aprile. Durante questo periodo, gli organi arbitrali inglesi hanno deciso di consentire l’interruzione delle partite una volta che il sole è tramontato. Lo scrive Sky Sports. Questo permetterà ai giocatori musulmani di interrompere il digiuno. È una misura che sarà adottata in Premier League e le tre divisioni inferiori: il Campionato, la League One e la League Two.

Gli arbitri sono stati invitati a stabilire con i giocatori interessati la durata ideale della pausa. I calciatori potranno rigenerarsi con bevande, gel energetici o integratori. Gli arbitri faranno in modo che queste interruzioni avvengano durante le pause di gioco. Sono quattro le giornate di Premier League che si svolgeranno durante il Ramadan. A queste va aggiunto il posticipo dell’ottava giornata tra Chelsea e Liverpool.

Le Parisien ricorda che due anni fa, il 27 aprile 2021, la Premier League fece un primo grande passo avanti sul tema. La partita tra Leicester e Crystal Palace venne interrotta per consentire ai giocatori musulmani di interrompere il loro digiuno. Fu la prima volta per il campionato inglese. I due club si erano accordati con l’arbitro, Graham Scott, per una pausa alla mezz’ora.

Wesley Fofana, allora difensore del Leicester, aveva ringraziato tutti sui social dopo la partita. Il francese aveva potuto approfittare di questa pausa per assumere gel energetici a bordo campo: “Volevo ringraziarvi per avermi permesso di interrompere il mio digiuno nel bel mezzo della partita di stasera. Questo è ciò che rende meraviglioso il calcio”.

Match officials across the Premier League and EFL have been asked to allow players to break their fast during matches over Ramadan, Sky Sports News can exclusively reveal ⤵️ — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 21, 2023

