Stano: «L’Islam mi ha dato tantissimo a livello mentale: il ramadan mi ha insegnato a seguire le regole»

Il Corriere della Sera intervista Massimo Stano, campione olimpico e mondiale della marcia. Racconta l’importanza della fatica e anche come è ancora vista la marcia.

«Promuovere la marcia è un compito complicato. Si suda, si fatica, si sta in gara per due ore e mezza: come glielo spiego alla generazione Tik Tok, in questa vita in cui il tempo è sempre meno? A me la fatica piace, mi esalta ma chiedere ai ragazzi di oggi di fare fatica è un’impresa. La marcia è ancora vista come sculettamento, mi prendono in giro. Bisognerebbe inserirla come materia scolastica. Io, più che vincere il più possibile, non so che fare».