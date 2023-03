Osimhen, Sky: «L’andata dei quarti di Champions contro il Milan resta una speranza»

«C’è ancora un esame strumentale da fare quando l’edema si sarà assorbito. Ha giocato lunedì in Nazionale, qualche giorno lo ha guadagnato»

L’inviato Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha fornito alcuni aggiornamenti sull’infortunio dell’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. Modugno ha spiegato che Osimhen deve sottoporsi ad un altro esame strumentale, ma occorrerà attendere che l’edema si riassorba per fare in modo che l’immagine della risonanza magnetica sia più nitida. Secondo quanto riferisce, è certo che Osimhen salterà Milan e Lecce ma l’andata dei quarti di Champions contro il Milan resta una speranza, anche in virtù del fatto che ha giocato in Nazionale lunedì, dunque ha guadagnato già alcuni giorni sui tempi di recupero dall’infortunio.

Di seguito le parole di Modugno sull’attaccante nigeriano del Napoli.

“C’è ancora un esame strumentale da fare quando l’edema magari si sarà anche assorbito e quindi la risonanza magnetica darà un’immagine più nitida per stimare ancor meglio i tempi. Osimhen ha giocato lunedì in Nazionale e quindi qualche giorno l’ha già guadagnato. Facendo due conti, salta sicuro Milan e Lecce. Da quanto ho capito l’andata di Champions resta una speranza”.

La notizia dell’infortunio di Osimhen è stata data dal Napoli nel pomeriggio. Il club ha annunciato che l’attaccante, al rientro dalla Nazionale,

“accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”.

Il presidente De Laurentiis ha rassicurato i tifosi dicendo che il suo calciatore «dovrebbe stare fuori per un paio di settimane».

Anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, a Radio 24 ha dichiarato:

«Ho fatto le mie verifiche a Napoli e vi posso assicurare che mi hanno detto che Osimhen recupererà sicuramente per l’andata di Champions League contro il Milan, non è un infortunio grave».

