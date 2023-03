De Laurentiis: «Osimhen dovrebbe stare fuori per un paio di settimane» (VIDEO)

«Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini e Scaroni con una nuova proprietà e buonissimi giocatori»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it dove ha parlato del recente infortunio di Victor Osimhen. Il presidente ha affermato che il proprio bomber potrà tornare a disposizione di Spalletti nel giro di un paio di settimane. Di seguito le parole di De Laurentiis su Osimhen:

«Osimhen dovrebbe stare fuori per un paio di settimane. Contro il Milan sarà una partita da 1-X o 2. Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini e Scaroni con una nuova proprietà e buonissimi giocatori. Anche a loro mancherà qualche giocatore. Vogliamo regalare ad entrambi i tifosi un bellissimo spettacolo, questo è quello che deve regalare il calcio. Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa, perché immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo così come è ridicolo giocare tre volte contro la stessa squadra»

«Se uno sta facendo una competizione europea vuole confrontarsi con le migliori squadre europee. Il Milan avrebbe dovuto giocare contro una squadra europea, il Napoli contro un’altra squadra europea. Finché non cambieremo la Uefa saremo tutti quanti schiavi di un ministero del calcio e non di una associazione di imprese vere di calcio», ha proseguito De Laurentiis nel suo attacco.

«Quando uno fa il presidente significa che presiede quello che è il tifo e quindi chi rappresenta, i tifosi. Sono loro che devono essere rispettati. Ecco perché la competitività e la perfezione va ricercata per loro, sono loro i veri protagonisti del calcio. Non sono nemmeno i calciatori, sono i tifosi. Rinnovo Kvara? Quale rinnovo, ho cinque anni di contratto, ma la volete far finita?», ha concluso.

