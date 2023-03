Neymar, stagione finita: sarà operato ai legamenti

Lo staff medico gli ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti, per evitare che il problema continui. Starà fuori almeno 3-4 mesi

Il calciatore brasiliano del Psg Neymar termina con largo anticipo la sua stagione. L’attaccante dei parigini, fermo dal 20 febbraio dopo la partita contro il Lille, ha rimediato una distorsione. L’infortunio non gli ha permesso di partecipare alla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e non prenderà parte nemmeno alla gara di ritorno. Si apprende dal comunicato ufficiale del club che lo staff medico ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti, per evitare che il problema continui. Di seguito il comunicato ufficiale del Psg che starà fuori tutto il resto della stagione:

«Ha avuto diversi episodi di instabilità nel corso degli ultimi anni. Dopo l’ultima distorsione lo staff medico gli ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti per evitare grossi rischi di recidiva. Gli esperti hanno confermato e l’intervento sarà eseguito nei prossimi giorni a Doha. Previsti 3-4 mesi di stop prima del ritorno sul campo di allenamento».

Per Neymar è una stagione da dimenticare tra la delusione del Mondiale con il Brasile (eliminato ai quarti) e questo infortunio che non gli consentirà di aiutare la squadra soprattutto in Champions League (in campo mercoledì a casa del Bayern Monaco dopo aver perso l’andata degli ottavi per 1-0). Per l’ex Barcellona la stagione 2022-23 si conclude con 29 partite e 18 gol in tutte le competizioni con la maglia del Psg.

ilnapolista © riproduzione riservata