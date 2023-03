Spalletti: «Il pareggio era un risultato giusto. Negli spogliatoi sono tutti a testa bassa»

In conferenza: «È successo tante volte che dovevamo accontentarci di un pari e invece l’abbiamo portata a casa, per cui stavolta lo accettiamo»

Al termine di Napoli-Lazio, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, commenta la partita del Maradona in conferenza stampa.

«Abbiamo trovato una squadra molto precisa nelle coperture degli spazi, ci hanno lasciato scoperti gli esterni e noi siamo andati a giocare là e quando siamo arrivati c’era possibilità di fare delle giocate che potevano creargli dei problemi e invece stati bravi»

«Abbiamo liberato diverse volte il calciatore che puntava la linea difensiva però poi abbiamo sbagliato di nuovo. Molto per meriti della Lazio e un po’ per demeriti nostri. Secondo me un risultato di parità era la cosa giusta. Però poi a noi è successo di essere stato qualche volta dentro le partite che dovevamo accontentarci di un pari e invece l’abbiamo portata a casa, per cui stavolta lo accettiamo»

Avete preso gol quando stavate migliorando

«Dentro gli spogliatoi sono tutti a testa bassa, sono dispiaciutissimi. Ho visto atteggiamento corretto della squadra. Il rammarico è per aver preso gol e non per il momento. Quello he diventa fondamentale e non vedere atteggiamenti in cui qualcuno pensi di non dover fare tutto per vincere, questo non si è visto, anzi negli spogliatoio sono tutti a testa bassa dispiaciutissimi. Ho visto un atteggiamento molto corretto della squadra»

Si aspettava di più da chi è entrato?

«Non siamo riusciti a metterci quella freschezza che tante volte abbiamo messo. È quasi sembrato che nulla sia cambiato con quelli che sono entrati, ed è una cosa che può succedere perché entrare e determinare la svolta è difficilissimo, anche se è successo tantissime volte. Ho visto tanto dal punto di vista della voglia e della corsa, si poteva fare meglio per la qualità del passaggio»

Si aspettava una Lazio così?

«Ieri lo abbiamo detto che avremmo trovato la porta a dobbiamo mandata e avremmo dovuto trovare la finestra, l’hanno chiusa e non siamo stati bravi a entrare. Oggi abbiamo avuto meno qualità di sempre»

Quando è entrato anche Simeone si poteva fare qualcosa di diverso?

«È così, potevamo fare delle cose diverse in alcune occasioni in cui potevamo andare subito a verticalizzare. Ma non è che si possono creare 500 azioni. Forse abbiamo avuto anche troppa frenesia nel non voler accettare questo scorrere di partita che ci vedeva sotto col risultato, ma ho visto tutta roba molto sana»

Tra 8 giorni si gioca con l’Atalanta

«SI lavora come si è sempre lavorato, voglio vedere gente che ritorna con gli atteggiamenti corretti, ma non ho dubbi per quello che ho visto stasera. Poi si faranno delle analisi, andremmo a vedere dove potevamo insistere di più»

