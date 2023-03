Napoli-Lazio, formazioni/ Spalletti conferma i titolarissimi

Scelte abbastanza scontate per Spalletti, che conferma l’undici delle ultime partite con il cambio obbligato di Olivera in difesa

Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta dal suo allenatore, Luciano Spalletti, per affrontare la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti si affida, come sempre, alla formazione “titolare”. Meret naturalmente è a presidio della porta, mentre in difesa lo squalificato Mario Rui è sostituito da Olivera, che giocherà in linea con Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. Nessuna sorpresa nemmeno a centrocampo, dove Spalletti schiera Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, accanto a Osimhen e Kvaratskhelia, ci sarà Lozano, che ha vinto il consueto ballottaggio con Politano.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Lazio: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

