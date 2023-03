Napoli-Atalanta: probabili formazioni, ballottaggio Zielinski-Elmas (Sky)

Olivera sarà di nuovo titolare al posto di Mario Rui. Politano giocherà al posto dell’acciaccato Lozano.

Domani alle 18 si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona la partita tra Napoli e Atalanta. Per gli azzurri la formazione è quasi obbligata con Olivera che sostituirà lo squalificato Mario Rui e Politano che prenderà il posto del convalescente Lozano, fermatosi in settimana per un risentimento muscolare. A Spalletti rimane solo un dubbio, come rivela Sky Sport: la presenza dal primo minuto di Zielinski. Il polacco è in ballottaggio con Elmas che potrebbe farlo rifiatare in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico toscano vuole tenere tutti sulla corda e quindi contro i bergamaschi potrebbe presentarsi con il centrocampo titolare, come detto in conferenza stampa.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

L’Atalanta potrebbe schierare dal primo minuto il ristabilito Pasalic al posto di Boga. In attacco è testa a testa tra Zapata e Hojlund, con Lookman certo del posto nel tridente. I grandi dubbi riguardano il centrocampo. Con l’infortunio di Koopmeiners potrebbe scalare in mediana Scalvini al fianco di De Roon. Sugli esterni potrebbe esserci spazio per Zappacosta, mentre in difesa torna Palomino.

Atalanta (3-4-3) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Maehle; Lookman, Hojlum, Pasalic. All. Gasperini

