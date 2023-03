Spalletti:«Due anni fa volevate tutti mandar via Mario Rui. Mi fa piacere che ora sia così considerato»

In conferenza stampa: «Olivera l’altro ha fatto una grande partita come sempre quando l’ho chiamato in causa»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Tra le domande ce n’è anche una sullo squalificato Mario Rui. Il tecnico di Certaldo ha ricordato alla stampa come veniva trattato il terzino lusitano, spesso bistrattato ma oggi amato dalla stampa e dai tifosi. Di seguito le parole di Spalletti su Mario Rui:

«Domani Mario Rui non c’è. Olivera l’altro ha fatto una grande partita come sempre quando l’ho chiamato in causa. Due anni fa volevate tutti mandar via Mario Rui, con giudizi pessimi. Mi fa piacere che ora sia così considerato. Magari se ci stava più attento alla reazione ad Empoli, avremmo avuto il suo contributo. Ora deve giocare un altro al posto di suo, come non ci sono Raspadori e Lozano. Mario Rui? Dipende da quello che fa l’avversario. Anche Di Lorenzo si accentra, anche Olivera, anche Bereszinsky in allenamento. Dipende anche se si gioca con due o tre attaccanti».

ilnapolista © riproduzione riservata