Mundo Deportivo elogia il metodo Udinese: “aumenta il valore dei suoi giocatori del 400%”

Mundo Deportivo elogia l’Udinese: “punta sull’innovazione, ha un suo stadio, cosa rara in Italia, è il club più sostenibile della Serie A. Aumenta il valore dei suoi giocatori del 400% grazie alla sua vasta rete di scouting”.

I Pozzo come esempio di corretta gestione societaria, tutto nell’ottica di riportare l’Udinese in Europa,

“L’Udinese è stata la rivelazione dell’inizio del campionato di Serie A. Ha messo in ombra un Napoli che già allora si distingueva. L’obiettivo della squadra bianconera era chiaro, tornare alle competizioni europee in cui un giorno, non molto tempo fa, era titolare. Ora, con solide basi nella gestione sportiva, il suo obiettivo è a portata di mano. La chiave è stata scommettere sull’innovazione”.

Uno dei segreti del club è stato quello di creare sinergie con club europei come il Granada e il Watford, che hanno facilitato la rete di scouting e la sua sostenibilità.

“L’Udinese è il quarto club più sostenibile al mondo, dietro solo a Liverpool, Betis e Real Madrid. È il primo in Serie A grazie ad iniziative come l’utilizzo di una maglia realizzata con materiale al 100% riciclabile o il fatto che lo stadio, la Dacia Arena, utilizzi esclusivamente energia da fonti rinnovabili”.

