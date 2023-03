Mourinho-Serra, la Procura Figc ha gli audio dello scontro (Gazzetta)

Ieri sentito Mou, oggi il quarto uomo. Chiné ha in mano audio definiti interessanti. La sentenza dovrebbe essere rapida

Ieri Mourinho è stato sentito 50 minuti dalla procura della Federcalcio. Ma la notizia, riportata dalla Gazzetta, è che il procuratore Chiné ha in mano gli audio relativi allo scontro tra Mourinho e Marco Serra quarto uomo di Cremonese-Roma.

L’elemento nuovo che è emerso ieri è che il procuratore abbia in mano anche degli audio, che potrebbero essere determinanti per la decisione finale. Probabilmente non quello di Serra, che aveva il microfono «chiuso» durante la discussione. Forse quello di Piccinini, che potrebbe stato «aperto» al momento dell’espulsione. O anche di Dazn, che era lì con il bordocampista. Sta di fatto che Chiné ha in mano degli audio interessanti, che potrebbero essere dirimenti per la questione.

Nel corso della deposizione, Mourinho ha ribadito che «in 30 anni di carriera non mi era mai capitato di essere trattato così male».

Ha sottolineato come sia inaccettabile un comportamento del genere da parte di un quarto uomo, che dovrebbe invece essere preposto a tenere calmi gli animi sulle due panchine. E ha ribadito come sia stato provocato senza un motivo reale, di fronte ad una semplice richiesta di chiarimento relativa ad un evento di gioco (il contatto, apessere punto, tra Kumbulla e Tsadjout).

Chiné oggi continuerà a lavorare sul fascicolo, sentendo stavolta in videoconferenza Serra, che è a Coverciano. E acquisendo anche alcune testimonianze di altri addetti ai lavori presenti sul campo e nello spogliatoio (dove Mourinho è poi entrato nello stanzone arbitrale, autorizzato da Piccinini, inveendo ancora contro Serra). Sarà un’indagine veloce, con una sentenza altrettanto rapida.

ilnapolista © riproduzione riservata