Cremonese-Roma, Mourinho ascoltato in Procura Figc, domani toccherà a Serra 

Lo scrive la Gazzetta. Il tecnico della Roma è arrivato alle 17.52. Prima un breve consulto con i legali giallorossi, poi la deposizione

La Gazzetta dello Sport scrive che oggi la Procura Federale ha ascoltato l’allenatore della Roma, José Mourinho, sulla lite con il quarto uomo di Cremonese-Roma, Marco Serra. Il tecnico è arrivato in Procura poco prima delle 18, ha parlato brevemente con i legali del club giallorosso e poi ha reso la sua deposizione. La Gazzetta scrive:

“Lo Special One è arrivato in via Campania alle 17.52, a bordo di un’auto della Roma (rigorosamente con i vetri oscurati), per essere ascoltato dal procuratore federale Chinè e dal vice Ricciardi, in merito allo scontro andato in scena a Cremona con il quarto ufficiale di gara Marco Serra. Dopo essere entrato in Procura direttamente dal parcheggio privato dell’edificio, il tecnico giallorosso è apparso scuro in volto: ad attenderlo erano presenti i legali del club – Lorenzo Vitali e Daniele Muscarà – insieme al Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo. Dopo l’arrivo di Mourinho, il team legale del club si è riunito per alcuni minuti – in una stanza privata al pianterreno – prima di salire al settimo piano per l’audizione con il procuratore Chinè”.

Mourinho racconterà la sua versione, con le frasi rivoltegli da Serra nel corso della partita, che poi hanno portato, per la sua reazione in campo, all’espulsione. E spiegherà anche quanto accaduto negli spogliatoi degli arbitri, nel post partita, avvenimenti ricostruiti questa mattina da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport.

La Gazzetta dello Sport aggiunge anche che domani in Procura Figc sarà ascoltato anche l’arbitro Serra.

