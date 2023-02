Zaniolo dedica il numero di maglia al Galatasaray ad un giovane tifoso morto nel terremoto

Per omaggiare il ragazzo deceduto, Zaniolo ha stampato una maglia con il suo nuovo numero di maglia e il nome Muhammed.

Ieri è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray. Il classe ’99 ha lasciato l’Italia per iniziare una nuova avventura in Turchia dove spera di ritrovare continuità.

Nel suo video di presentazione al Galatasaray, Zaniolo ha voluto ricordare Muhammed Emin Özkan, un giovane tifoso del Galatasaray che nei giorni scorsi sui social aveva condiviso la sua gioia per l’arrivo del calciatore italiano e che ieri è stato ritrovato deceduto sotto alcune macerie. Il giovane attaccante italiano si è detto poi dispiaciuto per quanto accaduto in Turchia, la sua nuova casa che lo ospiterà dopo l’esperienza a Roma.

Per omaggiare il ragazzo deceduto, Zaniolo ha fatto stampare una maglia con il suo nuovo numero e il nome Muhammed. Inoltre, il classe ’99 ha invitato i tifosi del Galatasaray a dare una mano ai terremotati, prendendo parte alle iniziative del club: “Sono molto dispiaciuto per Muhammed, e per il popolo turco. Io ho dato il mio contributo, facciamolo tutti e insieme saremo più forti di prima”.

Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.” Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! ∞ ℹ️ Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. ❤️🤍 pic.twitter.com/IO4xFV6nqO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023

Secondo il sito “Sporx.com”, il 23enne ha deciso di donare 20 mila euro per le vittime del terribile terremoto che ha colpito la Turchia lo scorso 6 febbraio.

