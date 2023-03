Mancini: «Purtroppo Osimhen non ha parentele italiane»

Il ct della nazionale italiana ha risposto con ironia a Radio Kiss Kiss alla possibilità di schierare Osimhen nella sfida contro l’Inghilterra

In vista della prossima sfida che andrà in scena al Maradona tra l’Italia e l’Inghilterra, il commissario tecnico della nazionale Italian ha rilasciato una lunga intervista a radio KissKiss

La Nazionale che torna a Napoli?

«Siamo molto felici, mancavamo da tempo e ci arriviamo in un momento importante per una partita difficile come quella contro l’Inghilterra. Il club azzurro sta vivendo un momento bello, così come la città partenopea. Non c’è momento migliore visto che il Napoli sta facendo un grande campionato e merita di essere in testa»

Su Italia-Inghilterra:

«È la prima, contro una delle migliori nazionali al mondo. Sarà importante iniziare bene e avremo bisogno dell’aiuto di tutti i napoletani. Per me è sempre stato un piacere giocare a Napoli, in uno stadio pieno di tifosi e pieno di emozioni»

Sullo Scudetto:

«Penso che il Napoli sia sulla squadra giusta, ma a Napoli sono scaramantici ed è meglio non dire nulla. La squadra di Spalletti però sta facendo benissimo e merita ciò che sta conquistando»

Sulla Champions:

«Il Napoli gioca un calcio molto europeo, attaccano molto e difendono bene. Mi sembra che sia una squadra completa e non darei nulla per scontato. Quindi credo che possa fare strada anche in Champions, anche se è una competizione particolare e nulla è scontato in Europa»

Sul ricordo di Vialli:

«Sarà una partita speciale, ricorderemo Luca con una maglia importante con una sua frase. Era molto ammirato nel gruppo e ricordare la scomparsa di Luca a Napoli sarà una grande emozione»

Su Raspadori:

«Spero che possa recuperare, per noi è giovane e importante. Ha un grande futuro e dispiace che non stia giocando, ma speriamo possa recuperare»

Avere Osimhen prestato dal Napoli?

«Purtroppo non ha parentele italiane. In questo momento Immobile si è infortunato ed i nostri giocatori in avanti hanno poco minutaggio ed abbiamo poche alternative, ma dovremo trovarle»

Sui giovani italiani:

«Siamo stati tutti giovani e se non avessimo trovato che ci ha dato fiducia allora non saremmo venuti fuori. I giovani italiani sono bravi e devono solo avere la possibilità di giocare, anche se sbagliano. Vista la situazione economica dell’Italia calcistica, questo credo sia un buon viatico per trovare una soluzione».

Sui convocati per Italia-Inghilterra, ci saranno tre (Meret, Di Lorenzo Raspadori) o quattro giocatori del Napoli?

«Politano fa parte del gruppo».

