Il ct della Nigeria: «Osimhen vive con l’idea di diventare il miglior attaccante del mondo»

La Gazzetta intervista José Peseiro: «Mantiene i nervi saldi in ogni circostanza, e questo l’ha imparato in Serie A»

La Gazzetta intervista José Peseiro ct della Nigeria. Oggi c’è Napoli con Osimhen e Lookman. Di Victor dice:

«Vive con l’idea di diventare il miglior attaccante al mondo, ed è già tra i primi. Cos’è che non sa fare? Fisicamente è dominante, calcia forte, è bravo di testa, quando lo marchi non sai mai dove si gira. Deve migliorare la gestione del pallone, ma ha 24 anni. C’è tempo».

Ha parlato con Spalletti?

«Sì, anche col d.s. Giuntoli. Hanno contribuito a renderlo la macchina che è. Gli ho fatto i complimenti e dato l’in bocca al lupo per lo scudetto. So che a Napoli la scaramanzia è una cosa seria, non mi sbilancio».

Il punto di forza di Osimhen?

«Non conoscere la pressione. Mantiene i nervi saldi in ogni circostanza, e questo l’ha imparato in Serie A. Non molla un centimetro, poi. Negli ultimi mesi ha incassato diversi colpi, ma pur di giocare lo fa con una maschera. A Napoli sono pazzi di lui. E io non posso che essere contento. Voglio vincere la Coppa d’Africa».

