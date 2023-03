Leao nettamente scavalcato da Kvaratskhelia come numero uno della Serie A (Gazzetta)

Il portoghese può pensare di vincere la sfida Champions soltanto se tornerà a essere il marziano dell’anno scorso

È già Napoli-Milan di Champions. Ne scrive ovviamente anche la Gazzetta dello Sport che si concentra sul duello tra Leao e Kvaratskhelia.

L’impressione. è che il focus vada diretto da un’altra parte, su Leao. Il 2023 del portoghese è una delusione, chiaro. Il problema del contratto gli fa ombra, evidente. Però è arrivato il momento di chiedersi se il cambio di sistema, e dunque la rinuncia alla vecchia identità totale e aggressiva del gioco rossonero, sia adatto alle qualità del giocatore che rimane potenzialmente il migliore talento del Milan.

Per esaltarsi, Leao abbia bisogno di sentire vicino il confine della linea bianca, di stare largo e partire da quella certezza per arrivare in porta. In questo senso non è tanto diverso da Kvaratskhelia che l’ha nettamente scavalcato sul sentiero di numero uno della Serie A. Dopo la pausa per le nazionali, il portoghese e il georgiano si affronteranno per tre volte in due settimane. Sfida che Leao può pensare di vincere soltanto se tornerà a essere il marziano dell’anno scorso, in un Milan che con un po’ di coraggio è capace di ritrovare il suo calcio.

