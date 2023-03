Lazio-Roma, la Moviola del CorSport: Massa inadeguato e deludente, il Var assiste impotente

“Tre mass confrontation, una addirittura fra le panchine intere, dicono tutto”. Per Gazzetta e Corriere della Sera, invece, direzione di gara ineccepibile

Giudizi contrastanti, sui quotidiani, in merito alla direzione di gara del derby capitolino Lazio-Roma, affidata all’arbitro Massa. Per la Moviola del CorSport Massa si è rivelato “inadeguato” e “deludente”. Il Var non ha potuto fare nulla: è stato costretto ad assistere impotente.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Perché il designatore Rocchi aveva pensato ad un romano (Doveri) per dirigere il derby? La risposta l’ha data

l’inadeguato Massa. Tre mass confrontation, una addirittura fra le panchine intere, dicono tutto”.

Sulla gestione dei cartellini da parte di Massa:

“Ibañez in ritardo su Felipe Anderson: Massa estrae il primo giallo dopo 8’ (è l’arbitro che ne ha di più dell’intera A, 73: Maresca che è secondo ne ha “solo” 52). Poi Ibañez è ingenuo su Milinkovic in ripartenza, al quel punto il giallo è obbligatorio”.

Per quanto riguarda il disciplinare:

“Pessimo: dopo il primo a Ibañez, risparmia un giallo a Mancini (in ritardo su Zaccagni), poi deve perdonare anche Milinkovic e continuando ad inseguire l’errore nel tentativo di porvi rimedio risparmia un giallo anche a Zaccagni. E lascia passare la reazione di Cataldi (tentativo di calcio?) su Zalewski che gli aveva fatto fallo”.

Il CorSport assolve Di Paolo al Var: “Assiste, impotente… Pure troppo“.

Completamente diverso il giudizio della Gazzetta dello Sport, che su Massa scrive:

“Gara ad alta tensione e intensità, ben controllata con una dose massiccia di cartellini (9 gialli e 5 rossi, compresi quelli ai due membri degli staff); inevitabile l’espulsione di Ibanez”.

Mentre Paolo Casarin, sul Corriere della Sera, definisce buono l’arbitraggio.

“Lazio- Roma affidata a Massa e Di Paolo. Proteste ingiustificate fin dall’inizio che Massa cerca di smontare. All’8’ Ibanez viene ammonito per fallo. Al 25’ il giallo tocca a Luis Alberto. Al 31’ espulso Ibanez ( due gialli) imprudente

sull’avversario. Pedro esce verso le panchine che si agitano in massa: un espulso per ognuna. Secondo tempo con più gioco e il gol di Zaccagni e il pareggio della Roma annullato per fuorigioco tecnologico di Smalling. Esatti i 4 gialli mostrati e i due rossi per Marusic e Cristante per mischia finale. La direzione ferma di Massa è stata efficace e corretta. Bravo”.

ilnapolista © riproduzione riservata