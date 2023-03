La polizia tedesca: «Pronti ad agire contro Hitlerson, ma le autorità italiane non lo hanno mai segnalato» 

Su LaPresse: «Abbiamo appreso dell’immagine su media e social. Lo descrivono come un fan del Lipsia, ma dalla foto non può essere identificato».

Su LaPresse le dichiarazioni della Polizia tedesca (le riporta il Corriere dello Sport) che si dice pronta a prendere i giusti provvedimenti contro il presunto tifoso del Lipsia che al derby di Roma indossò la maglietta Hitlerson 88 ma specifica che dall’Italia non è arrivata alcuna segnalazione né richiesta in tal senso. In Italia è stato emesso un Daspo di 5 anni, in Germania non è scattato nessun provvedimento. Le dichiarazioni riportate da LaPresse sono quelle di un portavoce della polizia criminale della Sassonia, che si dice in attesa di segnalazioni da parte delle forze di Polizia italiane rispetto al cittadino tedesco, tifoso del Lipsia, identificato dalle telecamere dell’Olimpico:

«Finora non sono pervenute richieste o segnalazioni da parte delle autorità italiane incaricate dell’applicazione della legge presso l’ufficio nazionale di polizia o presso la polizia di Lipsia».

Un altro portavoce della Polizia tedesca dichiara di aver appreso dell’immagine di Hitlerson da giornali e social ma di non aver ricevuto alcuna segnalazione ufficiale. Chiarisce, inoltre, che il tifoso non è identificabile dall’immagine che ha fatto il giro del web.

«Gli esperti funzionari della polizia di Lipsia hanno appreso dell’immagine attraverso i media e i social. La persona raffigurata viene descritta come un fan del Lipsia. In questa sede non è noto su quale base si basi tale riferimento perché la persona non può essere identificata dalla foto».

La polizia criminale della Sassonia

«è pronta ad agire».

