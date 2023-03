Juric: «Agli allenatori piace guardare il calcio e da questo Napoli c’è solo da imparare»

A Dazn: «Ha giocatori che possono fare tutto e un allenatore che li fa giocare benissimo. C’è da guardarlo e capire tante cose».

Il tecnico del Torino, Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli.

C’è stata solo la forza del Napoli o anche le vostre disattenzioni?

«Un po’ di tutto, la squadra ha creato tanto e fatto ottime cose, peccato che non siamo riusciti a fare gol. E’ una partita che ci può servire tanto per il futuro, per vedere dove si deve crescere, confrontarsi con questi giocatori fa bene. Abbiamo fatto errori ma c’è tanto merito loro».

Cosa ruberebbe al Napoli?

«La scelta dei giocatori è fondamentale, l’allenatore ha le idee chiare, ma dal vivo c’è una forza fisica impressionante abbinata a tecnica con un allenatore che li fa giocare bene, un mix di tutto quello che deve avere una squadra».

Il Napoli è forte in Italia e in Europa, sono in uno stato di forma favolosa. Lo guardiamo per portare qualcosa nel futuro.

«Ha abbinato tutto, hanno giocatori che possono fare tutto e un allenatore che li fa giocare benissimo. Abbiamo cominciato regalando un fallo laterale, ma abbiamo fatto venti minuti di livello importante, se ti gira male quello la partita diventa difficile. Ma ci piace anche vedere il calcio e sicuramente dal Napoli c’è da imparare, da guardarlo e da cercare di capire certe cose».

Juric su Sanabria:

«Penso sempre che dipende contro chi giochi, se giochi contro Kim che è uno dei migliori del mondo, ti fa toccare poco palla, quando trovi davanti giocatori più abbordabili ti fanno esprimere meglio, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo. Poi è chiaro che quando trovi una difesa di questa forza ed intensità diventa più difficile».

