Italia-Inghilterra, Lungomare blindato: vi alloggiano le due Nazionali, gli hooligans e Mattarella  

Sul CorSport. La Nazionale inglese sarà al Vesuvio con Mattarella, l’Italia all’Excelsior. Scotland Yard vieta agli inglesi cinture e cinghie

Domani a Napoli si giocherà Italia-Inghilterra. L’allerta per possibili scontri tra ultras è al massimo livello di attenzione. Ieri in Questura c’è stato un tavolo tecnico con Scotland Yard, racconta il Corriere dello Sport. Si è messo a punto il dispositivo di ordine pubblico in vista della partita e dell’arrivo dei circa 2.400 tifosi inglesi previsti. Ovviamente, dopo quanto accaduto con gli ultras dell’Eintracht, il Viminale ha chiesto attenzione massima, soprattutto per l’eventuale presenza di ultras del West Ham, rivali di quelli del Napoli. Ad essere blindato sarà soprattutto il Lungomare. Lì soggiorneranno sia le due Nazionali che i tifosi inglesi e anche il presidente della Repubblica, Mattarella.

Il CorSport scrive:

“Il Lungomare agitato. Presidiato e, anzi, blindato per un’incredibile concomitanza di presenze diversamente celebri: in centoventi metri di marciapiede alloggeranno due Nazionali, chissà quanti tifosi inglesi e da domani anche il presidente della Repubblica, Mattarella”.

“Tutti sistemati al Royal Continental: la Nazionale inglese alloggerà nell’hotel immediatamente successivo, il Vesuvio, proprio l’albergo che domani ospiterà il presidente Mattarella, atteso in città per impegni istituzionali; la

Nazionale italiana, invece, sarà di stanza all’Excelsior, centoventi metri di distanza dal quartier generale dell’Inghilterra. Stesso marciapiede con vista sul mare. A quanto pare, tra l’altro, le aree del Lungomare e quella attigua di Chiaia sarebbero anche le prescelte dei tifosi inglesi al seguito: la zona rossa è questa. Quella da blindare come è più di Fuorigrotta”.

“Ieri, dicevamo, il tavolo tecnico tra la Questura di Napoli e le forze dell’ordine britanniche: Scotland Yard, tra l’altro, ha diffidato gli inglesi in partenza dall’indossare cinture e cinghie, precisando che saranno tutte requisite in fase di imbarco. Il timore di allarmi-hooligans e scontri, insomma, svanirà soltanto venerdì, dopo i rientri e dopo aver scongiurato qualsiasi incrocio pericoloso tra membri di gruppi nemici nella mappa del tifo internazionale”.

