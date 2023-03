Inzaghi: «Non ci sta che l’Inter perda con lo Spezia»

A Dazn: «Non credo tantissimo alla fortuna, la fortuna va cercata. Il rigorista? Sono Lautaro e Lukaku, entrambi li tirano benissimo»

Inzaghi a Dazn dopo la sconfitta dell’Inter per 2-1 contro lo Spezia.

«C’è delusione, sarà una nottata brutta ma martedì abbiamo un ottavo di finale di Champions. Abbiamo messo in campo tutto forse dovevamo mettere più cattiveria, non dovevamo arrivare 0-0 sullo primo tempo. Non ci sta che l’Inter perda con lo Spezia, i ragazzi hanno messo tutto, dovevamo essere più cinici, è questo il calcio, dalle sconfitte si esce più forti. La squadra ha tenuto bene il campo, chiaramente il risultato non ci soddisfa.

Sul rigore, era Lukaku che doveva tirare?

Lui e Lautaro sono i nostri due rigoristi, erano in campo tutti e due, quest’anno non era mai successo. È stato bravissimo Dragowski, non mi soffermerei sul rigore ma sui tantissimi tiri in porta, 28. Non dovevamo concedere quel rigore. Sono bravi tutti e due a battere i rigori.

È una sconfitta che fa molto molto male. Abbiamo salutato i nostri tifosi, anche stasera erano tantissimi. Non ci sta bene una sconfitta in questi termini, in questo modo.

Abbiamo avuto un buon approccio, con convinzione, abbiamo preso due tiri in porta e subito due gol: il 100%. Fuori casa dobbiamo cambiare questo trend, dobbiamo fare di più.

Mal di trasferta.

È un percorso che non ci soddisfa lontano da San Siro. Dovevamo avere più cattiveria con tutto quello che abbiamo prodotto. Non credo tantissimo alla fortuna, la fortuna va cercata.

