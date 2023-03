Naufragio Inter a La Spezia, la Champions è a rischio

Nerazzurri sconfitti 2-1 in Liguria, Lautaro sbaglia il rigore (Lukaku voleva tirarlo), Maldini junior colpisce nel segno di famiglia. Per Inzaghi è notta fonda

Naufragio Inter, la squadra di Inzaghi perde 2-1 in casa dello Spezia e ora rischia di perdere la Champions. Al momento i nerazzurri sono ancora secondi ma adesso potrà essere superato dalla Lazio e raggiunto da Milan e Roma. Per i nerazzurri il rammarico di aver sbagliato un rigore sullo 0-0 con Lautaro Martinez (perché non ha tirato Lukaku?9 poi ci ha pensato Maldini junior a segnare il gol del vantaggio spezzino. Nel finale un rigore per parte, in gol Lukaku e Nzola.

ilnapolista © riproduzione riservata