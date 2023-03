Inter, nessuno è incedibile se dovessero arrivare offerte irrinunciabili (CorSport)

“Solo un terzo degli attuali giocatori interisti, infatti, ha la relativa certezza di restare anche l’anno prossimo. Le situazioni più delicato sono quelle di Brozovic e Bastoni”

Il Corriere dello Sport riporta delle difficoltà economica dell’Inter che ha necessità ancora una volta di fare cassa. I prezzi pregiati sul mercato rischiano di essere di più rispetto alle previsioni di inizio stagione, anche per i mancati pagamenti da parte dello sponsor DigitalBits.

“Solo un terzo degli attuali giocatori interisti, infatti, ha la relativa certezza di restare anche l’anno prossimo. Relativa perché, in ogni caso, dipenderà dalle offerte che, eventualmente, verranno recapitate in viale Liberazione. Ne dovessero arrivare di irrinunciabili, non ci potranno essere incedibili.”

Certamente nelle intenzioni della dirigenza nerazzurro i punti fermi sono Lautaro, fresco di promozione a capitano e Calhanoglu, ad un passo dal rinnovo. Con loro anche Barella, anima focosa del centrocampo interista, Darmian, fresco di rinnovo, Onana e Asllani.

“Le situazioni più delicato sono quelle dei nerazzurri in bilico. Tra questi ci sono anche Brozovic, non più indispensabile come un anno fa, e Bastoni, con cui dovrà essere trovato un accordo per il rinnovo, visto che è in scadenza nel 2024: rischiare un altro caso Skriniar, infatti, è impensabile.”

E poi ovviamente le spinose questioni di De Vrij e Dzeko, con il primo che vorrebbe cambiare aria e il secondo che chiede più di quanto l’Inter offre. C’è anche il nodo Acerbi: l’Inter lo vorrebbe riscattare ma c’è da convincere Lotito ad abbassare le richieste. E poi ovviamente la situazione di Lukaku:

“Lukaku, invece, la conferma (previo accordo con il Chelsea ovviamente…) se la deve conquistare con un finale di stagione all’altezza.”

Come scrive il Corriere, solo una cosa è certa per l’Inter:

“Per coloro che saluteranno la compagnia, infine, le motivazioni sono di differente origine e natura. A cominciare da quelle finanziarie, evidentemente. E, in questo senso, la pedina da sacrificare è stata identificata da tempo, ovvero Dumfries: a questo punto, con la speranza che chiuda in crescendo per non veder crollare la sua quotazione.”

