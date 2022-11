Digital Bits non paga e l’Inter lo rimuove dalla maglietta

Le criptovalute sono in calo e lo sponsor Digital Bits non paga quanto dovuto all’Inter che la rimuove dalle divise.

Continua lo scontro tra l’Inter e Digital Bits. Lo sponsor di maglia del club nerazzurro, infatti, non ha ancora versato quanto dovuto per l’accordo di sponsorizzazione di maglia. È quel che emerge dal bilancio al 30 settembre 2022 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra.

In particolare, si legge nel documento, Digital bits ha pagato interamente i 5 milioni all’Inter per l’accordo come sponsor di manica per il 2021/22. In più sono stati versati a 100mila euro come bonus per il raggiungimento degli ottavi di Champions League.

Ma mancano 1,6 milioni di bonus legati alla seconda posizione in campionato e al successo in Coppa Italia, ma soprattutto non ha ancora versato le prime due rate (fatturate a luglio e ottobre) come sponsor di maglia per la stagione 2022/23 per complessivi 16 milioni di euro (su 24 milioni dovuti per l’intera stagione 2022/23).

Il comunicato dell’Inter: «Comprendiamo che la crisi nel settore delle criptovalute, peggiorata durante il secondo trimestre dell’anno 2022, ha influito in modo significativo sulla capacità del cliente di adempiere ai propri obblighi. Ci riserviamo tutte le azioni e i rimedi a tutela dei nostri interessi e diritti contrattuali e, nel frattempo, abbiamo rimosso i loghi del partner dal nostro sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, mantenendo, al momento, la presenza dello sponsor sulla maglia della prima squadra».

Per quanto riguarda gli altri sponsor, il club nerazzurro rimane ancora alla ricerca di uno sponsor di manica, di uno sponsor per la maglia da allenamento.