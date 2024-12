Conte al Napoli ha accettato una cifra più bassa, nessuna clausola d’uscita (Sky Sport)

È tutto pronto, manca solo il tweet di Aurelio De Laurentiis che sta pensando a una presentazione in grande stile al Teatro San Carlo

Conte al Napoli, nessuna clausola d’uscita. Presentazione forse al San Carlo (Sky Sport)

È questione di ore l’annuncio di Antonio Conte al Napoli. Da un momento all’altro può arrivare il tweet del presidente. A Sky Sport dicono che nel contratto non c’è alcuna clausola per l’uscita del tecnico salentino.

C’è grande agitazione nel Napoli per la presentazione dell’ex ct della Nazionale. Tra i rumors c’è anche quello relativo a una presentazione al Teatro San Carlo.

Gianluca Di Marzio ha detto che Conte «ha accettato anche una cifra un po’ più bassa. Ha capito che deve ricostruire e fare i conti col bilancio in ordine, lavora già con Manna sul mercato ed ha intenzione anche di rigenerare diversi elementi. Non so però quando arriverà il tweet, se domani, sabato o lunedì. Ma manca solo l’ufficialità per Conte al Napoli”.

Conte, mai il Napoli ha avuto un allenatore così pagato: triennale da sei milioni più parecchi bonus (Sky)

A Sky fanno il punto della situazione sulla trattativa che dovrebbe portare Antonio Conte a Napoli. Ormai mancherebbe solo l’ufficialità che potrebbe arrivare già la prossima settimana. Nel frattempo Conte è già a lavoro con Manna, il nuovo ds ufficializzato qualche giorno fa, per tenere i migliori della rosa e aggiustare la squadre con qualche innesto. A Sky, l’inviato Francesco Modugno sottolinea che a Napoli mai c’è stato un allenatore così pagato.

Tempi un po’ dilatati, ma l’accordo con Conte c’è

Le parole di Modugno a Sky:

«I tempi con il Napoli sono sempre un po’ dilatati. Nella sostanza c’è l’accordo, c’è un triennale da sei milioni più un bel po’ di bonus, c’è un progetto di sostenibilità ambiziosa. L’idea è quella di ripartire da quanto di buono questo Napoli abbia al di là di questa stagione disastrosa. La squadra ha valore e Conte lo sa e lascia ai suoi legali la questione contrattuale. Con Manna già a lavoro per migliorare il Napoli. Prima di tutti si sta cercando di tenersi i giocatori più importanti, a cominciare da Di Lorenzo. Così come anche Kvara che è un obiettivo neanche troppo nascosto del Psg ma che il Napoli considera incedibile. Così anche Lobotka, Meret, Anguissa. Una squadra da aggiustare con un paio di difensori. Buongiorno resta l’idea forte e poi bisogna trovare l’erede di Osimhen. Lukaku è l’idea che torna in maniera prepotente. Conte ha già lavorato con lui. Le altre opzioni non mancano ma in società si lavora per arrivare all’ufficialità. Il Napoli di Conte inizia a prendere forma, mai il Napoli ha avuto un allenatore così pagato».

