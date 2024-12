Napoli, nessuna trattativa di scambio tra Osimhen e Lukaku (Romano)

Nei giorni scorsi si era parlato molto di un possibile scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku; il nigeriano sarebbe quindi approdato dal Napoli al Chelsea, club per cui aveva dato priorità.

In più, Antonio Conte avrebbe allenato nuovamente l’attaccante belga, con cui ha un ottimo rapporto dai tempi dell’Inter.

Ma secondo quanto riportato oggi da Fabrizio Romano, Chelsea e Napoli non stanno lavorando ad uno scambio tra i due centravanti. I Blues, infatti, insistono nel pagamento della clausola rescissoria del belga di 38 milioni di sterline, per qualsiasi club.

🔵❌ Chelsea and Napoli are currently not working on swap deal between Victor Osimhen and Romelu Lukaku.#CFC insist on £38m release clause for any club keen on signing Romelu Lukaku this summer. pic.twitter.com/RY8PEZgUfC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024