Napoli, interesse per Bijol dell’Udinese: vale circa 15 milioni (Tmw)

Sul difensore c’è anche l’Inter. Quest’anno ha avuto un rendimento decisamente inferiore rispetto allo scorso anno: zero reti in venticinque presenze.

Il Napoli sta valutando diversi profili per la difesa, poiché Ostigard è vicino all’addio e Natan dovrebbe essere ceduto in prestito. Tra questi, c’à Jaka Bijol dell’Udinese.

Il Napoli osserva Bijol dell’Udinese

Il difensore friulano è un osservato speciale anche dell’Inter. Come riporta Tuttomercatoweb:

Jaka Bijol è uno dei pezzi pregiati in casa Udinese. Su di lui c’è anche il Napoli. Gli azzurri – che sembravano a un passo da Nehuen Perez a gennaio, salvo poi far saltare la trattativa – hanno bisogno di molti profili per la propria retroguardia. La valutazione dell’Udinese è comunque alta, intorno ai 15 milioni di euro. In questa stagione lo sloveno ha avuto un rendimento inferiore alla sua prima annata in bianconero, quando era andato anche in gol con regolarità. Venticinque presenze e zero reti nel 2023-24.

Procede la trattativa per Alessandro Buongiorno, il difensore ritenuto perfetto da Conte e già cercato dal Napoli prima ancora della scelta sul nuovo allenatore. Una pista in salita per motivi soprattutto economici, ma il Napoli vuole provarci e insiste. Non è bastata, poche settimane fa, la prima proposta da 35 milioni più 5 di bonus per convincere Cairo. Il Torino aspetta offerte più alte, sa che potrebbero arrivare dalla Premier League.

