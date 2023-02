Inter-Porto, lite Onana-Dzeko: «Stai zitto e vai in porta». Interviene Calhanoglu (VIDEO)

Momento di nervosismo tra i due compagni di squadra a metà primo tempo. Il bosniaco, esasperato dalla partenza dal basso, chiedeva palla lunga

Dopo quella tra Lukaku e Barella, un’altra lite tra le fila dell’Inter. Stavolta lo scontro c’è stato tra Onana e Dzeko. E’ accaduto ieri, durante Inter-Porto di Champions League. La Gazzetta dello Sport ricostruisce l’episodio.

“La miccia a metà del primo tempo è stata innescata da un mancato lancio del portiere verso Edin: il bosniaco non l’ha presa bene e ha iniziato a inveire contro il compagno, uno che di solito ha pure l’occhio svelto per la punta che si libera ed è molto preciso nel servirla con un piede ben educato. Il rimprovero di Dzeko non è però piaciuto a Onana: si è sbattuto furiosamente un pugno sul petto e ha sbraitato parole non certo amichevoli. È dovuto arrivare Calhanoglu a tappargli la bocca”.

La frase pronunciata da Dzeko che ha fatto infuriare Onana è riportata da Repubblica.

“Il bosniaco, esasperato dalla partenza dal basso come ai tempi della Roma di Fonseca, chiedeva palla lunga. Il camerunense gli ha risposto: «Stai zitto e vai in porta»”.

Nel post partita lo stesso Onana ha commentato quanto accaduto, stemperando la tensione.

«La lite con Dzeko? Sono aspetti legati alla partita, è l’adrenalina del campo, se ci arrabbiamo così vinciamo, meglio ancora…».

[ la minute du VAR 🤣 🖥️] 🥶Scène tendue entre Onana et Dzeko pendant ce Inter – Porto ! Dzeko à Onana : « Mon Petit joue moi les ballons sur le côté. » 😮‍💨🤣😂 C’est ensuite Calhanoglu qui a dû intervenir pour faire taire son coéquipier. pic.twitter.com/MQBT64wLZ7 — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) February 23, 2023

