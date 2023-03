Inter, 11 giocatori in uscita ma nessuno vale sul mercato la ricostruzione della squadra (Gazzetta)

Complicato trovare un acquirente per Brozovic, Dumfries si è svalutato. I rinnovi di De Vrij e Dzeko sono fermi. E anche Gosens vuole andare via

L’Inter sarà totalmente rivoluzionata in estate. Troppi giocatori sono in scadenza e molti vogliono andar via. Mezza squadra è in partenza. Il problema è: con quali soldi ricostruirla? La Gazzetta dello Sport dedica un focus al club nerazzurro. I giocatori considerati con un passo già fuori dall’Inter sono 11. Ma, come detto, per una rivoluzione servono soldi, non basteranno i parametri zero di lusso, che l’Inter sta già cercando, né i soli prestiti.

“Ecco perché sarà necessario ricavare il massimo da tre giocatori che vanno considerati in uscita: Brozovic, Dumfries e Correa”.

Correa sarà piazzato in prestito, presumibilmente all’estero. Più complesso il futuro di Brozovic e Dumfries.

“Il croato con la Juve ha mostrato quanto sia lontano dal cuore dell’Inter, oggi. Ma per età e ingaggio sarà complicato trovare un acquirente. Dumfries poi merita un capitolo a parte: durante il Mondiale l’Inter era arrivato a valutarlo 60 milioni. Oggi pensare a quella cifra non ha alcun senso: la valutazione è crollata, al pari del suo rendimento”.

C’è poi anche Gosens che non è più convinto di voler restare.

“Infine, una postilla riguardante Gosens. Perché l’Inter non vorrebbe venderlo, specie ora che si è rilanciato. Ma va capito quanto il tedesco sarà disposto a partire ancora dietro nelle gerarchie rispetto a Dimarco”.

L’Inter ha poi 5 calciatori, tra gli 11 in uscita, che sono in scadenza di contratto. Le trattative per il rinnovo sono iniziate solo per Dzeko e De Vrij.

“Ma oggi le chance di permanenza per il difensore sono ridotte: ha perso il posto da titolare, ma ha uno stipendio da big, 4,5 milioni. Non più sostenibile per la casse nerazzurre. E infatti Marotta e Ausilio hanno in testa un accordo a cifre assai più contenute: le parti sono ferme, De Vrij stesso si sta guardando intorno. Come pure sta facendo Dzeko”.

Sono destinati all’addio anche Gagliardini e Handanovic, mentre è parecchio complicato pensare che arrivi il rinnovo di D’Ambrosio.

Ci sono poi i due prestiti di Lukaku, Bellanova e Acerbi. L’ex laziale ha convinto il club e dovrebbe rimanere. Invece Bellanova tornerà al Cagliari e Lukaku, molto probabilmente, al Chelsea.

“È costata 20 milioni lordi, una stagione di Romelu: impossibile pensare a un prolungamento, se queste sono le condizioni economiche e se questo continuerà a essere il peso del belga sulla stagione nerazzurra”.

