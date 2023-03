Infortunio in Nazionale per Bereszynski

Si sarebbe trattato di un problema al ginocchio che lo costringerà a saltare le gare contro Repubblica Ceca ed Albania ma non rientrerà ancora a Napoli

Il difensore polacco del Napoli Bartosz Bereszynski ha subito un’infortunio in allenamento con la Polonia durante il ritiro della Nazionale. Il giocatore è stato convocato nella Polonia per gli appuntamenti di qualificazione ad Euro 2024. Bereszynski potrebbe restare fuori per un paio di settimane a causa di un infortunio al ginocchio, ma non rientrerà a Napoli. Si sarebbe trattato di un problema al ginocchio che lo costringerà a saltare le gare contro Repubblica Ceca ed Albania. La nazionale polacca ha avuto l’ok del Napoli per iniziare le terapie sul terzino destro che dunque dovrebbe restare comunque con il gruppo squadra per poi fare ritorno a Napoli dopo gli impegni della Nazionale polacca. Con il Napoli Bereszynski ha giocato sin ora una sola partita, quella in Coppa Italia contro la Cremonese. Questo il comunicato della Polonia:

“A causa di un infortunio, Bartosz Bereszynski non giocherà le prossime due partite della nazionale contro Repubblica Ceca e Albania. Il giocatore dell’SSC Napoli ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio durante l’allenamento. La ferita non è grave, ma ci vorranno circa due settimane per guarire. D’accordo con il club, è stato concordato che Bereszynski sarebbe rimasto al ritiro e la sua riabilitazione sarebbe stata effettuata dallo staff medico della nazionale”.

