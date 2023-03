Il Napoli potrebbe chiudere il campionato a 100 punti (Gazzetta)

La storia insegna che difficilmente l’exploit di un’annata resta figlio unico. Basta guardare l’Inter e il Bayern Monaco

Il Napoli, per la Gazzetta dello Sport, potrebbe chiudere il campionato a 100 punti. La storia insegna, scrive la rosea, che difficilmente l’exploit di un’annata resta figlio unico. Basta guardare l’Inter e il Bayern Monaco. Probabile l’inizio di un ciclo vincente.

La Gazzetta scrive:

Luciano Spalletti potrebbe sistemarsi nella galleria di Pep Guardiola o Roberto Mancini; Victor Osimhen o Khvicha Kvaratskhelia potrebbero venir ritratti insieme a Zlatan Ibrahimovic o al Kun Aguero, ma anche Leo Messi e la ditta Robben&Ribery. Il tema è il vantaggio massimo con cui una squadra ha vinto il campionato. Questo Napoli Millebellezze viaggia con 19 punti di margine. Finora la sua media è di 2,62 a gara: continuando così la proiezione lo porta a circa 100 punti finali (99,9). Ma il vantaggio conta anche su altri fattori.

Setacciando i migliori cinque campionati d’Europa, risulta che a maxi vantaggio coincide ovviamente maxi squadra, ma anche una concorrenza più debole: senza togliere nulla ai vincitori, che sarebbero stati tali anche senza favori, basta un esempio per far comprendere le differenze. Il Manchester City chiude a +19 sullo United nel 2017-18, con 100 punti. Ma nella stagione successiva, con una prestazione pressoché simile (98 punti), Guardiola la spunta per una sola lunghezza sul Liverpool di Jürgen Klopp. Come del resto nella scorsa annata (93 a 92). Interessante è anche analizzare il percorso di queste corazzate da primato nella stagione successiva, per capire quanto può essere duraturo un successo con le dimensioni di quello napoletano. Detto del Manchester, anche Inter e Bayern dopo il record riconfermano il titolo, mentre Barcellona e Psg arrivano seconde dietro a Atletico Madrid e Monaco, per poi comunque vincere il campionato successivo. L’exploit di un’annata difficilmente resta figlio unico.

Nella stagione 2006-07 l’Inter di Roberto Mancini stracciò la concorrenza con un vantaggio di 22 punti sulla Roma, chiudendo il campionato 5 giorni prima della fine. Da allora, l’Inter ha collezionato altri 3 scudetti e il ciclo si chiuse nel 2010 con il Triplete e la Champions dopo 45 anni.

Dopo il 2012-13, il Bayern non ha più lasciato una Bundesliga: dieci pieni consecutivi.

