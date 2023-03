Incasso record per Napoli-Milan di Champions: si va verso i 6 milioni di euro (CorSport)

Ieri è iniziata la vendita dei biglietti per gli abbonati. Le richieste sono tantissime. Sarà stracciato ogni paragone con il passato

Il Maradona è tornato a riempirsi. Ieri il Corriere dello Sport scriveva che ormai accaparrarsi un biglietto per le partite del Napoli è diventata un’impresa quasi impossibile: i tagliandi vengono polverizzati nel giro di poche ore, persino le scorte riservate ai giocatori del Napoli sono esaurite. Il quotidiano sportivo scrive che per la partita di Champions contro il Milan, valida per i quarti di finale di Champions League, l’incasso arriverà a circa 6 milioni di euro. I biglietti sono in vendita da ieri, almeno per gli abbonati, da domani si aprirà la vendita libera.

“Ci vorrebbero due ‘Maradona’, a naso, per l’enormità delle richieste, però già questo – l’unico – sarà sufficiente a trasformare la partita, Napoli-Milan ritorno dei quarti di Champions League del 18 aprile, nella madre delle sfide di tutti i tempi: incasso che viaggerà ben oltre i cinque milioni di euro e si avvicinerà ai sei, con prezzi che si possono dedurre, essendo stato concesso agli abbonati uno sconto del 20% sulla tariffa piena”.

Un incasso record, appunto

“Stracciato ogni paragone con il passato, il primato degli incassi spetterà dunque ovviamente a Napoli-Milan, come nei fantastici anni 80, quando però il San Paolo era in grado di soddisfare una richiesta largamente maggiore”.

