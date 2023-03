Il Psg continua a dare stabilità contrattuale a giocatori come Verratti che non lo meritano (L’Equipe)

«Il club sarà nuovamente deriso da tutta Europa per i suoi modi da ricchi incapaci di crescere. I giocatori vengono qui solo per soldi»

L’eliminazione del Psg in Champions apre l’ennesimo processo in Francia. Gli editoriali de L’Equipe somigliano a una sentenza definitiva. Il quotidiano sportivo francese scrive di vuoto dei club francesi nelle coppe europee. È rimasto in gara solo il Nizza in Conference League.

Scrive il quotidiano francese:

Non possiamo arrivare al livello dei migliori d’Europa in pochi giorni, quando non siamo riusciti a formare una squadra in sei mesi. (…) Il Psg sarà nuovamente deriso da tutta Europa per i suoi modi da ricchi incapaci di crescere, che continuano a offrire stabilità contrattuale a giocatori che non lo meritano, come Marco Verratti, e instabilità al sua potere sportivo, per mancanza di visione.

Verratti ieri è stato protagonista dell’errore che ha provocato il primo gol del Bayern.

E ancora:

Non c’è ragione perché i più grandi giocatori del mondo vengano a Parigi per qualcosa di diverso da un contratto migliore che altrove, e nessuna ragione, neanche, che i giocatori di medio valore non continuino a star lì così comodamente, anonimamente intercambiabili. Non c’è motivo, infine, di negare questa osservazione: al Psg, quando arrivano gli ottavi di Champions League, impera la cultura della sconfitta.

