Il Napoli non è imbattibile, ma Milan e Inter si sono arrese senza competere (Gazzetta)

Il Napoli è andato a mille, loro in gondola. La capolista stramerita i +15, l’andamento lento delle inseguitrici è una concausa di tutto rispetto.

Nessuno è imbattibile, nemmeno il Napoli, ma le sue inseguitrici si sono arrese senza mai dare la sensazione di competere. Lo scrive, sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari.

“Sarebbe folle istruire processi sul ko ininfluente del Napoli. Sono altri che dovrebbero andare a giudizio. Quindici punti di vantaggio (minimo) restano un patrimonio difficilmente dissipabile in tredici giornate e non soltanto perché la capolista li stramerita: l’andamento lento delle inseguitrici è una concausa di tutto rispetto”.

Il Milan è caduto a Firenze, oggi si vedrà cosa farà l’Inter. La Lazio di Sarri è riuscita a fermare il Napoli, ma non vuol dire niente. Perché finora nessuno ha saputo tenere il passo della squadra di Spalletti.

“Ma il ko a Liverpool (a giochi di Champions fatti), quello meno prevedibile con l’Inter, il pari in Coppa Italia con la Cremonese e ora la Lazio dimostrano che il Napoli non è imbattibile, come nessuna delle grandi d’Europa, Psg, Bayern e City comprese. È la stagione del Mondiale “dentro” e l’onnipotenza è un illusione. Forse per questo aumentano i rimpianti di Milan (campione) e Inter (vice): avrebbero dovuto guidare il gruppo, o almeno reggere il ritmo alto, si sono arresi progressivamente senza mai dare la sensazione di competere”.

Stessa cosa è accaduta alla Juventus, in una stagione balorda tra infortuni, gestione sbagliata delle gare chiave e penalizzazione in campionato. Ma chi ha meno alibi di tutti sono Inter e Milan.

“Molti meno alibi per le due milanesi. Il Napoli è andato a mille, loro in gondola”.

“Troppe occasioni sprecate e saliscendi incomprensibili per non rileggere con amarezza questi sette mesi. E non è facile stabilire chi deve prendersela di più”.

“Il Napoli è in fuga, ma il gruppo è accidioso. Uno dei sette peccati capitali anche nel calcio”.

