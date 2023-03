Il Ministero vieta ai tifosi dell’Eintracht la trasferta a Napoli

Lo annuncia il club tedesco con una nota: «Questo è un primo e unico caso nel calcio europeo e un giorno triste»

Il ministro dell’Interno vieta la trasferta ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per la partita di ritorno di Champions League contro il Napoli. A spiegarlo, in una nota, è lo stesso club tedesco:

«L’Eintracht è stato informato ieri sera dalla Uefa che il Ministero dell’Interno italiano emetterà un’ingiunzione questa mattina al Napoli, vietando al club di vendere i biglietti ai tifosi dell’Eintracht per l’evento di mercoledì 15. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions dunque è vietato. Ciò dovrebbe includere anche il contingente di ospiti ufficiali per un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti, a cui il club ha diritto ai sensi dei regolamenti Uefa. Non appena sarà disponibile il contenuto concreto dell’ordine, l’Eintracht commenterà in dettaglio questo sviluppo».

La decisione del Ministero dell’Interno di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht è stata presa alla luce degli scontri dell’andata in Germania e anche ai fatti violenti accaduti a Napoli in ottobre, quando in città arrivarono i tifosi olandesi dell’Ajax.

«Questo è un primo e unico caso nel calcio europeo e un giorno triste. Influenzare la concorrenza discutendo sulla situazione della sicurezza è, a nostro avviso, una distorsione della concorrenza», ha commentato il membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Philipp Reschke.

«Non riceviamo biglietti per la partita perché l’SSC Napoli non è autorizzato a venderci i biglietti».

L’Eintracht non ha «nessuna leva da usare» per cambiare l’approccio della squadra italiana nel breve termine.

Die Eintracht wurde gestern am späten Abend von der UEFA darüber informiert, dass das italienische Innenministerium eine Verfügung gegen @sscnapoli erlassen wird, wonach dem Verein der Verkauf von Gästetickets für das Achtelfinalrückspiel untersagt ist.https://t.co/d99c5boAuo — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 7, 2023

