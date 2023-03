“Il Milan vuole Morata ma tutto dipende dalla qualificazione in Champions” (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta: “Morata ha contratto fino al 2024 e, l’Atletico non potrebbe chiedere più di 15-20 milioni. Una cifra non trascurabile per il budget del Milan ma ridotta se si considerano la qualità e l’esperienza di Morata”

La Gazzetta dello Sport considera Alvaro Morata una soluzione molto appetibile per il Milan la prossima stagione. A favorire la trattativa ci sono diversi segnali che potrebbero influire sul passaggio dell’attaccante spagnolo a Milano:

“Il Milan considera Morata un attaccante di alto livello e del resto, il passato conferma. Alvaro non è un cannoniere seriale, però sa farsi trovare quando conta: va in doppia cifra stagionale dal 2014-15. Da quasi un decennio segna almeno 10 gol tra campionato e coppe e in questo 2022-23 è a 12, nonostante l’Atletico sia stato eliminato dalla Champions nei gruppi e in Coppa del Re ai quarti. Dodici gol stagionali come Giroud, il capocannoniere di Pioli. Morata inoltre al Milan sarebbe molto utile perché sa giocare da solo o con un altro attaccante, conosce il campionato italiano e ha esperienza di alto livello: da quando gioca a calcio da professionista vive l’atmosfera della Champions, a cui è stato iscritto regolarmente, anno dopo anno”.

In estate il Milan rinnoverà il proprio reparto offensivo e Morata rappresenta una scelta valida per il futuro anche in virtù del basso prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 15-20 milioni:

“Le promesse sono state mantenute solo in parte ma l’operazione avrebbe senso, in un’estate in cui il Milan molto probabilmente cambierà qualcosa in attacco. Olivier Giroud va verso il rinnovo, di cui ha già parlato con Maldini e Massara: attende un nuovo appuntamento, in programma per aprile. Zlatan Ibrahimovic invece ha il contratto in scadenza. Chi entrerà nel reparto? Una strada logica porta a un acquisto giovane, in linea con il progetto societario di questi anni, ma non è l’unica: Morata è molto considerato e Alvaro lo sa. Il vantaggio per il Milan è il costo del cartellino. Morata ha contratto fino al 2024 e, a un anno dalla scadenza, l’Atletico non potrebbe chiedere più di 15-20 milioni. Una cifra non trascurabile per il budget del Milan ma ridotta se si considerano la qualità e l’esperienza di Morata”.

L’unico ostacolo potrebbe essere l’ingaggio di Morata ma tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions. In alternativa ci sarebbe un futuro in Mls:

“Le discussioni, semmai, sono attese sul contratto perché Morata alla Juve guadagnava 5 milioni a stagione, oltre lo stipendio dei giocatori del Milan più pagati. Questione che sarebbe da affrontare nei prossimi mesi, in cui il Milan conoscerà il budget per l’estate – dipenderà soprattutto dalla qualificazione in Champions – e il destino di Rafa Leao. Morata invece, da Madrid, sceglierà il suo futuro e l’Italia è certamente un’opzione. Alvaro negli ultimi mesi ha ricevuto chiamate dagli Stati Uniti, perché in Mls c’è più di una squadra pronta a offrirgli un contratto. Quella opzione in fondo sarebbe semplice: un altro anno a Madrid e poi gli States, che può essere una destinazione gradita anche alla famiglia”.

