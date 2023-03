Il Benfica mette in guardia i tifosi dell’Inter: «Gli italiani solo nel settore ospiti»

Il comunicato del club lusitano: «Ai tifosi italiani sono riservati 3250 biglietti con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i tifosi italiani»

Dopo il Porto, l’avventura in Champions League dell’Inter fa ancora tappa in Portogallo dove affronterà il Benfica nella gara di andata dei quarti di finale il prossimo mercoledì 11 aprile allo stadio Da Luz. Proprio per evitare l’esperienza della sfida contro il Porto, dove i tifosi nerazzurri sono stati lasciati fuori se in possesso di biglietti in settori dello stadio che non fosse quello dedicato agli ospiti, il club di Lisbona ha diramato una nota ufficiale dove chiarisce che i tifosi italiani non potranno accedere ad altri settori al di fuori di quello ospite. Di seguito il comunicato del Benfica sui biglietti riservati alla partita contro l’Inter:

«Ai tifosi italiani sono riservati 3250 biglietti , corrispondenti al 5% della capienza totale, nel rispetto dei più severi standard di sicurezza definiti dalla Uefa, ma il cui acquisto dovrà essere effettuato esclusivamente sulle piattaforme ufficiali del club italiano. Qualsiasi biglietto acquistato da altra fonte può essere considerato irregolare e determinare l’impossibilità di accedere allo stadio. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i tifosi italiani che vorranno venire in Portogallo per godersi la partita tra Benfica e Inter, vi invitiamo a rispettare i posti riservati ai tifosi della squadra avversaria. Qualsiasi altra opzione che coinvolga piattaforme non ufficiali, va notato, rischia di portare come conseguenza a considerare il biglietto, irregolare, con la possibilità di non poter accedere allo stadio».

