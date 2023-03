Il Barcellona rischia l’esclusione dalla Champions per danno di reputazione alla competizione (Marca)

“L’articolo 4 del regolamento Uefa dice che le squadre coinvolte nell’alterazione illegale delle partite minano i principi di lealtà sportiva della Uefa”.

Il Barcellona potrà vedersi negato l’accesso alla prossima Champions League a causa della denuncia di corruzione, afferma Marca. Il giornale spagnolo sottolinea che “la Uefa si riserva sempre il diritto di non ammettere club che, avendo guadagnato la partecipazione alle competizioni europee, non soddisfino tutte le condizioni che i regolamenti delle suddette competizioni pongono sul tavolo”. I blaugrana quindi potrebbero vedersi negare l’acceso a causa dello scandalo Negreira, per non ledere i principi sportivi alla base della competizione.

Marca scrive:

“L’articolo quattro del regolamento sulla concorrenza non lascia spazio a dubbi. Questo articolo, infatti, entra in vigore per stabilire una linea di difesa dello spirito del gioco e, in particolare, dei valori che la Uefa sta cercando di trasmettere per garantire una competizione dignitosa. I regolamenti di Champions League, Europa League e Conference League, stabiliscono nella lettera ‘g’ dell’articolo 4 i criteri e le modalità di ammissione dei club e indicano che questi possono aver partecipato in qualsiasi modo all’alterazione illegale di partite sia a livello nazionale che internazionale, cosa che stride frontalmente con le ragioni della denuncia presentata dall’accusa”.

Il caso può costare caro al Barcellona sia in termini d’immagine che in termini finanziari, visti i problemi economici del club. Il rischio che il Culé possa rimanere escluso è alto. Marca scrive:

“Giorni fa l’Uefa ha chiesto informazioni su quanto stava accadendo quando si trattava solo di un’inchiesta, la querela e quanto in essa scritto ha fatto scattare l’allarme sia a Nyon che al Camp Nou. La prossima Champions è in pericolo”.

ilnapolista © riproduzione riservata