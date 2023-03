Haas: «Il tennis è brutale. Il numero 100 al mondo nessuno lo conosce, nel calcio gioca la Champions»

L’ex numero 2 tedesco: “Sei solo, dubiti di te stesso. Se non vinci non guadagni niente. Djokovic è affamato come un adolescente”

“Il tennis è uno sport brutale”, dice Tommy Haas. Che adesso fa il direttore del torneo di Indian Wells, “il quinto slam” californiano, ma che è stato anche numero del mondo. L’ex tennista tedesco, intervistato dalla Süddeutsche Zeitung, spiega per quanto può la singolarità psicologica di questo sport solitario.

Dice per esempio che quando Medvedev si lamentava continuamente con l’arbitro per la superficie dei campi troppo lenta, era un “trucco” mentale: “Il problema deve uscire. Potrebbe essere qualsiasi cosa: il vento, la copertura, lo non so. Ma non dovete sempre prenderla così sul serio. Quello che ha detto lì aveva tratti comici. Sono un grande fan del suo gioco e trovo impressionante come riacquisti immediatamente il controllo dopo questi sfoghi e vinca una partita nonostante tutte le battute d’arresto. Questa è l’arte di uno sport individuale: condizionarti in modo da essere lì nel momento decisivo e poter offrire la tua migliore prestazione“. Medvedev ha un QI tennistico incredibilmente alto, è molto sveglio e spesso prende le decisioni giuste ed è mentalmente incredibilmente forte”.

Di cui il capolavoro vivente e quel Djokovic che non ha potuto giocare nel torneo di Haas, per il divieto ai non vaccinati per il Covid di entrare negli Usa: “Djokovic ha vinto 22 tornei del Grande Slam ed è ancora affamato come un adolescente. Si tormenta, si arrabbia, vuole sempre vincere, anche se questa partita non ti sembra così importante. Questa è la sua mentalità. Quando racconta storie su come è cresciuto durante la guerra e voleva dare alla sua famiglia una vita migliore… Non puoi impararlo. E’ in te o no“.

E poi Haas spiega:

“È uno sport brutale. Alla fine è la decisione dell’individuo: quanto lo voglio? Voglio essere tra i primi 50 o in una finale del Grande Slam? E poi ti chiedi: come posso raggiungere questo obiettivo? Cosa dovrei fare? Sono disposto a fare questi sacrifici? A ciò si aggiunge la pressione che il premio in denaro non è garantito. Sei solo, dubiti di te stesso. Negli Stati Uniti c’è una tesi sugli sport professionistici in generale: o hai bisogno di genitori ricchi che ti sostengano e rendano tutto possibile, o hai bisogno della fame per sfuggire alla povertà. Lo vedo nei miei figli: viviamo in una bolla protetta e spesso confortevole – e poi senti storie come quella di Djokovic e vedi quanto è affamato di 35 e 22 titoli del Grande Slam”.

“Non è facile diventare qualcuno in questo sport, quasi nessuno ti conosce da numero 100 al mondo. Il numero 100 del calcio sta probabilmente giocando in Champions League. È completamente diverso nel tennis. In Germania, la gente di qualcuno che è stato tra i primi 100 al mondo per anni e ha fatto di tutto per questo sport, ma non ha vinto un torneo del Grande Slam, dice: “Sì, è stato un buon giocatore…”. Dopo Boris Becker e Steffi Graf, questo è ovviamente chiaro, ma a volte non dovresti dimenticarlo: Rainer Schüttler è stato il numero cinque al mondo”.

