È tornata la pazza Inter che era sparita con Conte (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta: “Sembra di rivedere un film già visto. L’Inter ripete gli errori senza imparare la lezione»

All’indomani della sconfitta dell’Inter contro lo Spezia la Gazzetta dello Sport annuncia un ennesimo faccia a faccia tra la dirigenza nerazzurra ed il tecnico Inzaghi. Il colloquio tra le parti, il secondo di questa stagione, avverrà oggi ed il focus principale sarà la prestazione di ieri con un occhio anche alla sfida di ritorno di Champions League contro il Porto. Per la Gazzetta è un film già visto:

“Sembra di rivedere un film già visto. Perché questa Inter ha una frequenza sconcertante di ripetere gli errori senza imparare la lezione. Soprattutto lontano da San Siro il rendimento è deludente: 5 affermazioni, 2 pari e 6 ko; 17 punti conquistati sui 39 disponibili. Numeri non da squadra che vuole lottare per la qualificazione alla Champions, l’obiettivo minimo fissato dal club e tuttora raggiungibile grazie ai 33 punti su 39 raccolti al Meazza”.

Inzaghi non ha intenzione di darsi per vinto: chiederà maggiore cattiveria sotto porta. Lontano dalle mura di San Siro l’Inter fa molta fatica:

“La principale critica della dirigenza a Inzaghi e allo spogliatoio: chi vuole puntare in alto, ovvero allo scudetto, non può permettersi una stagione sulle montagne russe. Da “pazza” Inter. Quella che la cura di Conte, alla seconda stagione, aveva cancellato. E che invece, nella seconda annata di Simone ad Appiano, è tornata fuori”.

Conclude la Gazzetta dello Sport:

“Sia lui sia i suoi giocatori hanno dormito male: la contestazione dei tifosi prima della doccia, il ritorno a Milano e le poche ore di sonno prima della seduta di scarico di stamani non sono state quello che tutti avevano immaginato come antipasto in vista del ritorno degli ottavi della coppa europea più prestigiosa. Se non ci saranno stravolgimenti rispetto a ieri sera, niente ritiro punitivo, ma da Inzaghi stamani partirà la richiesta, l’ennesima, di un’immediata inversione di rotta”.

