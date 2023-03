Inter, al fianco di Unicef: “Maglie della gara contro il Porto all’asta per Turchia e Siria”

Il ricavato dell’asta, che sarà attiva dal 6 all’11 marzo, andrà a sostegno dell’intervento Unicef nel territorio colpito dal terremoto, le maglie verranno messe all’asta su Ebay

Inter e Unicef insieme per sostenere le vittime del violento terremoto che lo scorso 6 Febbraio ha colpito il sud est della Turchia e il nord ovest della Siria. Tramite un comunicato ufficiale si apprende che le maglie indossate dai giocatori nerazzurri in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, saranno messe all’asta dal fondo delle Nazioni Unite su Ebay. I nerazzurri, infatti, metteranno all’asta le maglie utilizzate dagli uomini di Simone Inzaghi durante la partita vinta per 1-0 contro il Porto in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro. Il tutto sarà gestito dal fondo delle Nazioni Unite sulla piattaforma Ebay, da fine dicembre sponsor di manica dell’Inter.

La nostra partnership con @Inter si rafforza con la presenza del logo #eBay sulla maglia nerazzurra. E da oggi apre anche lo Store Inter dedicato su https://t.co/LVNEE1P4mh. https://t.co/8a1V5bNpTL — eBay.it (@eBay_Italia) December 20, 2022

Il ricavato dell’asta, che sarà attiva dal 6 all’11 marzo, andrà a sostegno dell’intervento Unicef nel territorio colpito dal terremoto. Si tratta di aiuti umanitari che partono dalle forniture mediche al necessario per allestire ripari d’emergenza e per il riscaldamento. Il ricavato generato servirà anche per fornire alla popolazione colpita generi di primo soccorso, cibo e aiuti nutrizionali, assistenza per l’acqua e l’igiene e per la protezione dell’infanzia.

