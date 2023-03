Cori antisemiti tifosi Lazio, il Giudice Sportivo chiede un supplemento di indagine

Si deciderà entro il 4 aprile 2023. Nel provvedimento è scritto che i cori sono stati intonati “dalla totalità della Curva Nord” e si chiedono ulteriori elementi alla Procura Figc

Per i cori antisemiti intonati dai tifosi della Lazio durante il derby della Capitale, il Giudice Sportivo della Serie A chiede un supplemento di indagine. Di seguito la decisione:

“Il giudice sportivo in ordine ai cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell’impianto, deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all’esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della Società nell’attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonché nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni. Dispone che, nelle more, la Procura Federale fornisca a questo Giudice ogni elemento utile alla decisione, acquisito anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, che emergesse dalle indagini in corso e da quelle già avviate per fatti similari”.

Quello del Giudice Sportivo relativo al derby sembra un bollettino di guerra. Sei gli squalificati per un turno, tra Roma e Lazio.

Una giornata di squalifica e un’ammenda di 10mila euro per Bryan Cristante della Roma

“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell’intento di affrontarlo in quanto fermato da un Assistente”.

Una giornata di squalifica e multa di 15mila euro ad Adam Marusic, Lazio

“per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento gravemente provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell’intera panchina”.

Una giornata di stop anche per Ibanez, Roma “per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Una giornata di squalifica a Gianluca Mancini, Roma

“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato”.

Squalifica per una giornata e multa di 10mila a Luis Da Costa Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma

“per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando il contatto fisico con il medesimo che non riusciva per l’intervento del Quarto Ufficiale, ma causando nervosismo tra le due panchine; recidivo”.

Infine, una giornata di squalifica a Marco Ianni, della Lazio,

“per avere, al 44° del primo tempo, abbandonato la propria postazione, cercato di affrontare il preparatore della squadra avversaria”.

