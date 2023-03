Cori antisemiti durante il derby, Dureghello: «Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?»

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, annuncia il suo impegno: «Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte»

La presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, ha pubblicato un video di denuncia sui cori antisemiti ascoltati nel derby di ieri tra Lazio e Roma. Su Twitter la Dureghello ha manifestato tutto il suo dissenso soprattutto alla vista di una maglietta della Lazio con la scritta ‘Hitlerson’ accompagnata dal numero 88. La presidente si chiede come sia possibile che tutti facciano finta di niente di fronte a queste immagini:

«Una curva intera che canta cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?».

Nei cori, gli ultras laziali hanno cantato in sfottò ai tifosi romanisti: «In sinagoga vai a pregare e ti farò sempre scappare, romanista vaff.».

Il tweet di Dureghello ha ricevuto più di una reazione sui social. Tra queste quella del ministro dello Sport, Andrea Abodi, dove annuncia il suo impegno sulla vicenda: «Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile».

Anche il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto si è detto pronto a portare la questione in Parlamento: «Intollerabile- afferma -. Preparo subito un’interrogazione al Viminale».

