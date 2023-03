«Conte è un piromane, al Tottenham il suo capolavoro nel dare sempre la colpa agli altri»

Carragher sul Telegraph: “Come Mourinho, ma questo atteggiamento in Inghilterra non paga più. Persino Benitez fu costretto ad abbassare la tensione”

Ci sono gli allenatori “pompieri”. E poi ci sono i “piromani”. Per Jamie Carragher Antonio Conte ha bruciato tutto, in Premier. E non è una novità. Secondo Jamie Carragher la stagione degli allenatori così è terminata. O, almeno, in Inghilterra non funzionano.

L’ex bandiera del Liverpool, commentatore tra i più apprezzati, dalle colonne del Telegraph boccia l’avventura di Conte. In questi termini: “Antonio Conte è come un piromane. Ma lo spettacolo è finito per manager del genere. Esauriscono l’energia di giocatori, dirigenti e tifosi; sono tollerati se vincono ma alleviano i livelli di stress all’interno della loro organizzazione quando inevitabilmente se ne vanno dopo una detonazione di troppo”.

Esempi: “Mourinho si è reso conto alla fine del suo periodo nel calcio inglese che c’è meno accettazione per questo stile di gestione. E anche il mio vecchio boss al Liverpool Rafa Benitez ha dovuto abbassare i livelli di tensione per trovare lavoro”.

Il punto, secondo Carragher, è che “i manager che credono che sia il loro lavoro sfidare la dirigenza non porteranno mai stabilità a lungo termine. Ma questo deve essere incanalato nella giusta direzione. Guarda Sir Alex Ferguson al Manchester United, Pep Guardiola al Manchester City e Jurgen Klopp al Liverpool. Hanno o hanno mai criticato pubblicamente i loro club o giocatori? Se l’hanno fatto, era tutto calcolato”.

“Il regno degli Spurs di Conte è trasceso in una masterclass del trasferimento di responsabilità ad altri“.

