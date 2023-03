Caso Negreira, Piqué: «Il Barcellona era superiore a tutti a prescindere dall’arbitro»

L’ex difensore catalano: «Non so se il lavoro di Negreira fosse quello di aiutare nella compilazione dei rapporti, ma noi giocatori non ne sappiamo nulla»

L’ex giocatore del Barcellona, Gerard Piqué, ha affermato di non aver mai incontrato né José María Enríquez Negreira né suo figlio e che metterebbe la mano sul fuoco che il Barcellona non ha comprato arbitri in vita sua. Lo ha detto l’ex difensore catalano in un’intervista a El món su Rac1 . Di seguito le parole di Piqué sul caso Negreira:

«I giocatori non sanno nulla in merito. Non so se il lavoro di Negreira fosse quello di aiutare nella compilazione dei rapporti, ma noi giocatori non ne sappiamo nulla. Ho molta fiducia nel club e nelle persone che lo gestiscono».

Piqué nell’intervista continua a difendere il Barcellona dagli attacchi mediatici:

«Non importa quello che dice la stampa, quella è stata un’epoca d’oro per il Barcellona eravamo di gran lunga superiori agli altri. Non sono solo per i titoli vinti, ma anche come siamo sempre arrivati alla vittoria. Ci sono i filmati che parlano: eravamo di gran lunga superiori . I nostri risultati non dipendevano dall’arbitro sia nelle vittorie che nelle sconfitte».

Piqué tenta di spiegare perché il Real Madrid ha preso posizione contro i blaugrana nel il caso Negreira:

«La pressione dei loro tifosi li ha fatti cedere. È più rumore che altro».

