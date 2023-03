Laporta in lacrime: “Ci difenderemo da chi macchia il nome del Barcellona”

«Il Barcellona è un club con valori. Usiamo la parola valori, non per fare bella figura, ma perché i valori sono una parte fondamentale del nostro modello di eccellenza sportiva»

Il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato a margine di un evento al Nou Camp. Laporta ha colto l’occasione per tornare ancora una volta sul caso Negreira. Di seguito le parole del presidente del Barcellona Laporta:

«Il Barcellona è un club con valori. Usiamo la parola valori, non per fare bella figura, ma perché i valori sono davvero una parte fondamentale, fondamentale del nostro modello di eccellenza sportiva. Ed è per questo che il Barça è ammirato e riconosciuto in tutto il mondo. Succede anche che alcuni, spinti dall’invidia, cerchino di erodere la nostra reputazione con campagne condotte in malafede».

Prosegue nel suo messaggio:

«Il sentimento del Barcellona non si compra e non si vende, ma non si sporca neanche. E di recente ci sono stati feroci attacchi per sporcare il nostro onore, che non hanno nulla a che fare con la realtà. State pur certi che il consiglio di amministrazione che ho l’onore di presiedere lo difenderà con tutte le sue forze. Non ci riusciranno perché i portavoce del Barça rappresentano i nostri valori e il nostro sentimento e lo mostriamo sul campo di gioco quando diamo fino all’ultima goccia di sangue».

Alla fine, Laporta , quasi sull’orlo delle lacrime, ha detto:

«Non pensate che io sia emotivo per debolezza, sono emotivo perché voglio davvero affrontare tutti i furfanti che stanno macchiando il Barcellona. Che nessuno pensi che è per debolezza».

