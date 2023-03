Caso D’Onofrio, avrebbe raggirato anche la Repubblica di Milano con documenti falsi

La difesa di Trentalange si pone sul fatto che lui non poteva essere a conoscenza delle malefatte di D’Onofrio, compreso il non trascurabile dettaglio che in un periodo del suo incarico si trovasse addirittura agli arresti domiciliari, perché si muoveva dotato di permessi. Permessi di cui lo stesso Chinè era a conoscenza avendone parlato con D’Onofrio, questione che presta il fianco alla difesa di Trentalange che sostiene che se anche lo stesso Procuratore non “sapeva”, perché avrebbe dovuto “sapere” Trentalange?

Proprio su questo punto Tuttosport scrive oggi un approfondimento du questi permessi. Emerge infatti che le documentazioni fornite per ottenerli sarebbero false e dunque D’Onofrio avrebbe aggirato perfino la procura della Repubblica di Milano, non solo l’Aia.