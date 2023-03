Boggi e l’aneddoto sull’esordio di Totti

Il figlio di Robert Antony Boggi, arbitro internazionale, scomparso pochi mesi fa, ha raccontato sui social un ricordo del padre sul pupone

Pasquale Boggi, figlio di uno dei grandi arbitri italiani, Robert Antony Boggi scomparso prematuramente il 29 dicembre scorso, ha ricordati diversi aneddoti riguardanti la sua carriera su Facebook

Boggi è stato protagonista dell’esordio di tanti calciatori da Buffon a Totti e proprio dell’ex capitano della Roma ha raccontato un episodio quasi commovente. Totti ha esordito con la Roma il 28 marzo 1993 contro il Brescia e solo due giorni fa ha festeggiato il suo trentesimo anniversario, arbitro di quell’incontro era proprio Robert Antony Boggi

“Questa ricorrenza non passa mai inosservata ma quest’anno per me ha un significato particolare: perché é la prima da quando non c’è più mio padre Robert Boggi, arbitro della partita”.

Queste le prime parole di Pasquale che su Facebook ha voluto poi raccontare un aneddoto riguardante l’ex numero 10:

“In campo con Totti aveva un rapporto di grande rispetto e, quando possibile, riuscivano a sdrammatizzare con una battuta e un sorriso. Nel 2010, mio padre aveva smesso di arbitrare da 10 anni ma andò a fare il commissario arbitrale all’Olimpico. A fine partita, mentre stava lasciando gli spogliatoi, Totti da lontano lo riconobbe, lasciò quelli che aveva intorno e andò a salutarlo con un affetto che lo sorprese”. Il racconto poi prosegue con i dettagli di questo incontro tra l’ex fischietto e l’ex capitano giallorosso: “Alla domanda “ma come fai a ricordarti di me dopo tanto tempo?”, Totti rispose più o meno “ao m’hai fatto esordì, te pare che me dimentico!”. Così se Totti aveva realizzato confusamente di aver esordito in A, mio padre ha scoperto solo 20 anni dopo che l’arbitro di quella partita era lui! Se ne era completamente dimenticato!”

ilnapolista © riproduzione riservata