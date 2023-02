Valencia, 15mila tifosi protestano contro il presidente Lim: «l’inizio della ribellione» (VIDEO)

La squadra perde ancora, migliaia di tifosi in strada: «Lim sta uccidendo una passione. Lim, vattene subito»

Il Valencia ha perso contro l’Athletic Bilbao e al Mestalla è esplosa la protesta dei tifosi. Da quanto il campionato spagnolo è ripreso, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, il Valencia è l’unica squadra che non ha mai vinto: ha sei sconfitte e un pareggio, è praticamente in retrocessione.

El Mundo racconta la protesta dei tifosi del Valencia, che per 19 minuti hanno giocato senza pubblico: “più di 15.000 tifosi stavano facendo la guerra fuori” contro Peter Lim.

“I tifosi valenciani sono scesi in strada, abbandonando la squadra per 19 minuti, per gridare e mostrare al mondo che non vogliono un proprietario dal quale si sentono maltrattati”.

Numerosi gli striscioni: “Lim Go Home“, “Lim sta uccidendo un sentimento, una passione, ci sta uccidendo. Lim, vattene subito”.

A falta de 5 minutos para que arranque el @valenciacf – @AthleticClub, así se encuentra los aledaños de Mestalla 🎥 @LucoCortes pic.twitter.com/DDsLu5Nww4 — Radio MARCA (@RadioMARCA) February 11, 2023

😡🟠 Miles de valencianistas protestan en los aledaños de Mestalla contra la gestión de Peter Lim pidiendo su dimisión 🎥 @LucoCortes pic.twitter.com/r24DmDyubL — Radio MARCA (@RadioMARCA) February 11, 2023

